ABD'li Kongre Üyesi, Muhammed bin Selman'a yaptırım tasarısı sundu

ABD'de Demokrat Kongre Üyesi Ilhan Omar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı yaptırım uygulanması için Temsilciler Meclisine yasa tasarısı sundu.

ABD'de, açıklanan istihbarat raporunda Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin onayını veren kişi olduğu belirtilmesine rağmen, veliaht prense herhangi bir yaptırım getirilmemesinin yankıları sürüyor.

Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Ilhan Omar, bugün Temsilciler Meclisine sunduğu yasa tasarısında Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanmasını talep etti.

Omar, yaptığı yazılı açıklamada, Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanmasının "insanlık sınavı" olduğunu belirterek, "Amerika geçekten, ifade özgürlüğünü, demokrasiyi ve insan haklarını destekliyorsa, istihbaratımızın Amerika'da yaşayan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetini onayladığı sonucuna vardığı Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulamamak için bir neden olamaz." görüşünü paylaştı.

"Kimse cinayet işleyip, sonra serbest kalmamalı"

Muhammed bin Selman'ın cezasız kaldığı her anın ABD'nin çıkarları, insan hakları ve risk altındaki Suudi muhalifler için bir ceza olduğuna işaret eden Omar, Suudi Arabistan'ın da Rusya ve İran gibi "istikrarı bozucu ya da şiddet içerikli eylemlerde bulunan ülkeler" listesine eklenmesi gerektiğini vurguladı.

Omar, "Suudi Arabistan Veliaht Prensine farklı muamele göstermemeliyiz. Kimse cinayet işleyip, sonra serbest kalmamalı. Küresel bir süper güç olarak, değerlerimize göre hareket etmeliyiz." çağrısında bulundu.

İstihbarat raporu

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) cuma günü açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine Muhammed bin Selman'ın onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş, ancak Biden yönetimi veliaht prense yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı.

Amerikan kamuoyunda ve medyasında Muhammed bin Selman'a yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu toplam 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

AA