ABD'de dış ticaret açığı azaldı

ABD'de dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 4,3 azalışla 67,4 milyar dolara inerek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 azalarak 67,4 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin hafif altında seyreden dış ticaret açığının, bu dönemde 67,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Mayıs 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen dış ticaret açığı, temmuzda 70,5 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalışla 258,9 milyar dolara, ithalatı da yüzde 1,1 azalarak 326,3 milyar dolara düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin dış ticaret açığı verdiği ticaret partnerleri arasında Çin (33,5 milyar dolar), Avrupa Birliği (13,5 milyar dolar), Meksika (9,8 milyar dolar), Vietnam (9,6 milyar dolar), Kanada (7,4 milyar dolar), İrlanda (5,2 milyar dolar), Almanya (5 milyar dolar), Tayvan (4 milyar dolar), İtalya (4 milyar dolar), Japonya (3,6 milyar dolar), Güney Kore (3,1 milyar dolar), Hindistan (3,1 milyar dolar), Malezya (2,5 milyar dolar), Fransa (900 milyon dolar), İsrail (600 milyon dolar), Suudi Arabistan (600 milyon dolar) ve İsviçre (500 milyon dolar) yer aldı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarıyla birlikte yavaşlayan iç talebin ithalat üzerinde baskı yarattığını belirtti.