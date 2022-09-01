ABD'de donanmaya 'zehirli sırlar' davası açıldı

Dört aile, Hawaii'nin Pearl Harbor yakınlarındaki su kaynağını binlerce galon jet yakıtıyla kirlettiği için ABD Donanması'na dava açtı.

Ordunun "zehirli sırlar" barındırdığını ve ciddi şekilde hastalanmalarına neden oldukları için önlemler almadıklarını söyledi.

Dünya Savaşı döneminden kalma bir depolama tankı kompleksinden, Pearl Harbor-Hickam Müşterek Üssü içindeki ve çevresindeki evlere ve ofislere su sağlayan bir kuyuya 2021'de en az iki kez yakıt sızdı.

Çarşamba günü Honolulu'daki ABD Bölge Mahkemesinde açılan bir davaya göre, Donanma bugüne kadar “felaket kirliliğinin” kapsamını tam olarak açıklamadı.

Davada, "2021 yılı boyunca, 93 binden fazla asker, aile üyeleri ve sivil, Oahu adasında güvenli su için hükümete güvendiğiniyordu ancak, donanma zehirli sırlar barındırıyordu" iddiasında bulunuldu.

Feindt, Freeman, Simic ve Wyatt ailelerinin ve onlar gibi pek çok ailenin içtikleri ve banyo yaptıkları suyun tehlikeli bir şekilde kirlendiği ve hükümet yetkililerinin bunu başından beri bildiği iddia edildi.

Donanma sızıntıları veya kirliliğin ciddiyetini açıklamadığı için binlerce insan suyu kullanmaya devam etti. Dosyaya göre, davacılar nöbetler, mide-bağırsak bozuklukları ve nörolojik sorunlar ve diğer hastalıklardan muzdarip olmaya devam ediyor.