ABD'de durum bu sene daha kötü
ABD'de bu yılın ilk 10 ayında Kovid-19 dolayısıyla meydana gelen can kaybı geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında meydana gelen can kaybını geçti.
Amerika 06.10.2021, 19:16
Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, 1 Ocak’tan bu yana Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 353 bini aştı.
Pandeminin başladığı ve aşılamanın olmadığı geçen yılın ilk 10 ayında ise 352 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
John Hopkins kayıtlarında, ABD’de Kovid-19 bağlantılı toplam ölü sayısı 705 bini geçerken, vaka sayısı da 44 milyona yaklaşmış bulunuyor.
Yetkililer, ülkede Kovid-19 aşısı yaptıran yetişkinlerin oranının yüzde 67’yi geçmesine rağmen virüsün daha bulaşıcı Delta varyantının etkisini sürdürdüğünü kaydediyor.
Kaynak: AA
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