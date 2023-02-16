ABD'de eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucu iki ulusal muhafız öldü

Tennesse Ulusal Muhafızlar Dairesinden yapılan açıklamada, UH-60 Black Hawk helikopterinin eğitim tatbikatı esnasında Alabama eyaletinin Huntsville kentindeki bir otoyola düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, helikopterdeki iki ulusal muhafızın yaşamını yitirdiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Tennesse Ulusal Muhafızları Personel Dairesi Başkanı Tuğgeneral Warner Ross, yaptığı açıklamada, iki ulusal muhafızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek "yürek burkan bu trajedide dualarının muhafızların aileleriyle olduğunu" söyledi.

Ross, "Tennesselileri bu kederli günde, hayatını kaybeden muhafızların ailelerini desteklemek için bize katılmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.