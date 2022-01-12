ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

ABD'de yıllık enflasyon aralıkta yüzde 7 olarak kaydedildi. Böylelikle, ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı

Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de 2021 enflasyonu yüzde 7 ile Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de tüketici fiyatları artışını sürdürdü ve yıllık bazda son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,4 olacağı yönündeydi. Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 7 olarak gerçekleşti. Analistler de yıllık artışın yüzde 7 olacağı tahmininde bulunmuşlardı. Böylece 1982 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

ÇEKİRDEK ENFLASYON 31 YILIN ZİRVESİNDE

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,5 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 5,4 artış olacağı yönündeydi. Çekirdek enflasyon da 1991 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.