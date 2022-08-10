ABD'de enflasyon beklentinin altında

Yüzde 8,7 artması beklenen ABD'de enflasyon temmuz ayında yüzde 8,5 olarak açıklandı.

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı.

Tüketici fiyatları, Temmuz ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi. Ekonomistler, Temmuz ayında fiyatların Haziran ayına göre yüzde 0,2 ve geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 8,7 artmasını bekliyorlardı. Geçen ay yüzde 8.8 artması beklenen yıllık enflasyon yüzde 9,1 artarak rekor tazelemişti.

Temmuz ayında enerji ve gıda hariç hesaplanan çekirdek TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,9 arttı. Beklenti fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,5 artacağı yönündeydi.

Temmuz ayında enerji fiyatları yüzde 4,6 gerilerken, gıda fiyatları ise yüzde 1,1 artış gösterdi.