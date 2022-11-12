ABD'de enflasyon Ekim ayında beklenenden fazla yavaşladı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından dün yayınlanan enflasyon rakamlarına göre, TÜFE Ekim ayında 2021 Ekim ayına göre yüzde 7,7 artış kaydetti.



Ekimde 9 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, eylülde yüzde 8,2 olmuştu.



ABD’de bir önceki aya göre fiyatlar yalnızca yüzde 0,4 arttı. Analistlere göre piyasa beklentileri, TÜFE'nin bu dönemde aylık yüzde 0,6 artması yönündeydi



Ara seçimlerden iki gün sonra Başkan Biden, yaptığı açıklamada bu rakamların ‘ilerleme’ gösterdiğini ancak ‘enflasyonun normal seviyelere dönmesinin zaman alacağını’ bildirdi. Biden ayrıca yıl boyunca aksilikler yaşanabileceğini vurguladı.



AFP’nin haberine göre, geçtiğimiz Salı günü gerçekleşen seçim kampanyasının ana teması fiyat artışlarıydı.



Bu yavaşlama, ABD Merkez Bankası'nın (FED) enflasyonu düşürmeye yönelik aldığı tedbirlerin meyvelerini vermeye başladığının bir göstergesi olabilir. FED faizi artırarak ABD ekonomik göstergelerinde bir yavaşlama yaratmaya çalışıyor.

Şarku’l Avsat