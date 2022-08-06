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ABD'de ev yangını: 3'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken 3'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

Amerika 06.08.2022, 11:29
ABD'de ev yangını: 3'ü çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

Pensilvanya eyaletine bağlı Nescopeck yerleşim biriminde bir evde yangın çıktı.

Yangında 3'ü çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Evde bulunan diğer 4 kişi ise alevlerden kaçmayı başardı.

Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Bölgede yaşayanlar, patlamaya benzer bir ses duyduklarını ardından evin alevler ile kaplandığını aktardı.

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