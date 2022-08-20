ABD'de evin fiyatı sahibinin deri rengine göre değişiyor

Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde yaşayan Nathan Connolly ve Shani Mott, gayrimenkul değerlerinin belirlenmesi alanında çalışan 20/20 Valuations şirketiyle, mortgage firması loanDepot'ya pazartesi günü dava açtı.

Dava metninde, Connolly ve Mott çiftinin başvuru sürecinde ayrımcılığa uğradığı savunuldu.

Çift, evleri için çektikleri mortgage kredisinin yeniden gözden geçirilmesi ve artırılması amacıyla loanDepot'ya geçen yıl mayısta başvuru yaptı.

Firma, Conolly ve Mott'un 2017'de 450 bin dolara satın aldığı ve 40 bin dolar masraf yaptığı evin değerinin 550 bin dolar civarında çıkabileceğini belirtti.

IoanDepot, 20/20 Valuations şirketiyle anlaşarak evin değerinin ölçülmesi için inceleme talep etti.

Ağırlıklı olarak beyazların yaşadığı Homeland bölgesindeki evin değerini ölçmek için gelen 20/20 Valuations çalışanı, yaptığı incelemede ev için 472 bin dolar değer biçti. Çift, bununla loanDepot'ya başvuru yaptı fakat talepleri reddedildi. Mortgage firması, evin değerinde öngörülenden çok daha az artış olduğu gerekçesiyle başvuruyu geçersiz saydı.

ABD'nin tanınmış üniversitelerinden Johns Hopkins'in tarih bölümünde akademisyen olarak çalışan 44 yaşındaki Connolly, evin gerçek değerinin bu olamayacağını ve ayrımcılığa uğradığını düşündü.

Akademisyen, aynı üniversitede çalışan beyaz bir meslektaşından kendilerini temsil edip, evin fiyatının yeniden değerlendirilmesi için başvuru yapmasını istedi. Conolly ve Mott, bu sefer evden aile fotoğraflarını da kaldırdı.

Beyaz arkadaşlarının 20/20 Valuations'a yaptığı başvuruda evin değeri 750 bin dolara fırlayıverdi.

Davada şirketin, evin değerini belirlerken mülkü Homeland'dekilerle değil, Baltimore'da siyahların ağırlıklı olarak yaşadığı mahalledekilerle kıyasladığı öne sürüldü.

20/20 Valuations'ın sahibi Shane Lanham, ABD'nin önde gelen yayın kuruluşlarından CNN'in davayla ilgili yorum talebine yanıt vermedi. IoanDepot ise ayrımcılığa karşı olduklarını, değer ölçümlerinin üçüncü firmalar tarafından yapıldığını belirtti.

Conolly ve Mott'un tazminat davasında, Lanham, 20/20 Valuations ve IoanDepot'nun Adil Barınma Yasası, Eşit Kredi Fırsatı Yasası, 1866 Medeni Haklar Yasası ve Maryland Adil Barınma Yasası'nı ihlal ettiği savunuldu. Çiftin ne kadar tazminat istediğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Independent Türkçe