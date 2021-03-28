ABD'de fırtına ve sel felaketi

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville şehrinde şiddetli fırtına ve sel sebebiyle ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle su seviyesi yükseldi, dereler taştı. Ulusal Hava Servisi Nashville'de sel uyarısı yaptı.

Metropolitan Nashville Polis Departmanı, sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, sele kapılan araçlarda ve su seviyesinin yükselmesiyle evlerinden mahsur kalan 130 kişinin kurtarıldığını bildirdi.