ABD'nin New York kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumunun kaldırılması için düzenlenen gösteride 50'den fazla protestocu gözaltına alındı.

ABD'de göçmenlik politikaları karşıtı protestoda 50'den fazla gözaltı

New York'un en işlek bölgelerinden Times Meydanı'nda toplanan yüzlerce gösterici, ICE kurumunun gözaltında bulundurduğu göçmenlere karşı uygulamalarını protesto etti.

Sabah saatlerinde başlayan gösteriye katılanlardan bazıları New York polisi tarafından tartaklanırken, gösteriye katılan en az 50 kişi gözaltına alındı.

ABD'de, ''ICE'ı kapat'' adı altında toplanan grup, daha önce de belgesiz göçmenlerin tutuklanmasını ve göçmen ailelerin çocuklarından ayrılması politikalarını eleştiren gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: AA