ABD'de görüşen Sırbistan ve Kosova heyetleri, ekonomik anlaşma üzerinde uzlaştı

Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkileri normalleştirmek amacıyla gerçekleştirilen diyalog sürecine ABD de dahil olurken, tarafların bazı ekonomik konularda mutabık kaldıkları ve anlaşma imzalayacakları bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda 2011 yılından beri devam eden diyalog süreci görüşmeleri ilk kez ABD'ye taşınırken, dün yapılan ilk gün görüşmelerinde tarafların özellikle ekonomik konularda mutabakata vardıkları öğrenildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'nin katıldığı görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kosova-Sırbistan müzakerelerinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brein da yer aldı.

Vucic, ilk gün görüşmelerinin ardından basına yaptığı açıklamada, heyetler arasında anlaşmaya varılmasını ümit ettiğini belirterek, Sırbistan'ın Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımasının söz konusu olmadığını söyledi.

ABD tarafından önerilen ve iki tarafın da daha önce görmediği 16 maddelik anlaşma metninin 10. maddesinin yaptıkları itiraz neticesinde metinden çıkarıldığını aktaran Vucic, "Bu madde karşılıklı tanımayı içeriyordu. Bu yeni bir şey değil ancak ekonomik ilişkilerin normalleşmesine dair bir metinde yer alması gerektiğini düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kosova, karşılıklı tanıma talep ediyor

Hoti ise Sırbistan ile Kosova arasında karşılıklı tanımaya dair görüşmeler dışında başka görüşmelerin söz konusu olamayacağını belirterek, iki ülke arasındaki anlaşmaya yönelik büyük adımlar atıldığını kaydetti.

ABD tarafından Kosova'nın kabul edemeyeceği bir anlaşma önerisinde bulunulmadığını söyleyen Hoti, "Ekonomik iş birliği konusunda büyük gelişmeler kaydettik. Sorunun çözümünden bir adım ötedeyiz. Zira Sırbistan konusunda konuştuklarımızın hepsi karşılıklı tanımayla alakalıdır." dedi.

Grenell ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün yapılan görüşmelerin çok verimli geçtiğini ifade ederek, anlaşmaya varılması konusunda ümitli olduğunu söyledi.

ABD'deki görüşmeler öncesinde yapılan açıklamalarda, tarafların Belgrad ile Priştine arasındaki yeniden uçak seferlerinin başlatılması, iki şehir arasında otoyol inşa edilmesi gibi ekonomik ve altyapı ile ilgili meselelerin ele alınacağı bildirilmişti.

Bu arada, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bugün hem Vucic hem Hoti ile görüşeceği ve anlaşma imza törenine katılacağı bildirildi.

Vucic ile Hoti'nin daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüşmesi planlanıyor.

- Sırbistan ile Kosova arasındaki mesele

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor ve ülkeler birbirini tanımıyor.

Kosova, bugüne kadar 100'den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmasına rağmen, Sırbistan ile Kosova arasındaki gergin ilişkiler sık sık gerilimi de tırmandırıyor.

İlişkilerin normalleşmesi amacıyla AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan diyalog süreci, son olarak Kasım 2018'de kesintiye uğramış, geçen temmuz ayında Brüksel'de yapılan toplantı ile yeniden başlatılmıştı.

İlk kez ABD'de bir araya gelen tarafların, 7 Eylül'de Brüksel'de yeniden AB çatısı altında görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2020, 13:09