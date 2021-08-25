ABD'de havayolu firması aşı olmayan personeline yaptırım getiriyor

Amerika Birleşik Devle1tleri'nde (ABD) Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşıya teşvik için son taktik Delta Havayolları'ndan geldi.

Şirket Kovid-19'a karşı aşı olmak istemeyen çalışanlarının şirketin sağlık planına her ay 200 dolar katkıda bulunmasını istedi. Söz konusu uygulama 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Şirketin yönetici Ed Bastian kurum içi bilgilendirmede aşı olmama kararının yol açacağı mali riski karşılamak için bu ek ödemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bastian bildiride Delta Air çalışanlarının yüzde 75'inin aşılandığını, ancak son haftalarda hastaneye yatan personelin tamamının tam doz aşılanmamış kişiler olduğunu kaydetti.

Yeni kurallar neler?

Bildiriye göre aşı olmayan şirket çalışanlarının bugünden itibaren her türlü iç mekanda maske takması gerekecek. Koronavirüs testi pozitif çıkan aşı olmamış personelin derhal görev yerinden uzaklaşarak karantinaya girmesi istenecek. Şirket 30 Eylül'den itibaren yalnızca tam doz aşılanmış personele Kovid-19'a yakalanmaları halinde Kovid-19 ücret korumasından yararlanma hakkı tanıyacak.

Delta Air'in sözcüsü de Kovid-19'a yakalanan bir kişinin ortalama hastanede yatış masrafının şirkete kişi başına 40 bin dolara mal olduğunu belirterek ek ödemenin bütün personele uygulanacağını, bu ödemeden muaf olmak için çalışanların aşı olduğuna dair bir belge sunmasının gerektiği duyurdu.

ABD'de tam doz aşı olmamış kişilerin 12 Eylül'den itibaren her hafta Kovid-19 testi yaptırması istenecek.

"Güçlü bir teşvik"

Her ne kadar rakipleri American Havayolları, United Havayolları ve Southwest Havayolları gibi personeli için aşı zorunluluğu getirmese de, Delta Havayolları'nın bu uygulamasının çalışanların tam aşılanması için "güçlü bir teşvik" olacağı belirtiliyor.

American Havayolları aşı olan kişilere 2022'de bir gün ek izin ve personel takdir platformu aracılığıyla 50 dolar verileceğini açıklamıştı.

Birçok Amerikan şirketi Kovid-19'a yol açan hayli bulaşıcı Delta varyantına karşı çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi. ABD Başkanı Joe Biden'da özel şirketlerin çalışanlarını aşılanması için teşvik etme çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Euronews