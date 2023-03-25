ABD'de hortum felaketi, en az 19 ölü var

ABD'nin güneydoğusundaki Mississippi eyaletinde yaşanan hortum ve güçlü gök gürültülü fırtınalar nedeniyle ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi.

ABC News haber sitesinin aktardığına göre, Mississippi Acil Durum Yönetimi Kurumu eyalette dün (24 Mart) etkili olan hortum ve gök gürültülü fırtınaların ardından Sharkey ve Humphreys bölgelerinde arama-kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı. Kurum, eyalet çapında pek çok bölge için hortum uyarısı yaptı.

Eyalet yetkililerinin açıklamasına göre, hortum ve fırtınalar sebebiyle Mississippi'nin Sharkey County bölgesinde 13 kişi, Carroll County'de üç kişi, Monroe County'de iki kişi ve Humphreys County'de bir kişi yaşamını yitirdi.

Mississippi Valisi Tate Reeves Twitter'dan yaptığı paylaşımda, hortumdan etkilenenler için tıbbi desteği etkinleştirdiklerini, ambulans ve diğer acil durum araçlarını artırdıklarını belirterek, arama ve kurtarma faaliyetlerinin aktif olduğunu söyledi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), yerel saatle 20.50 civarında Silver City ve Rolling Fork'ta hortum rapor edildiğini bildirirken, yetkililer hortumun Tchula'nın kuzeybatısına doğru ilerlediğine işaret etti. (