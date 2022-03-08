ABD'de içme suyu kaynağına yakıt sızdı
ABD'nin Pearl Harbor Donanma Üssü'nde yaşanan bir skandal ortaya çıktı. Aralık ayında, üste görevli bazı askerler ile aileleri hafif rahatsızlıklar geçirmişti. İncelemeler sonucu, üssün şebeke suyuna bir depodan yakıt sızdığı tespit edildi.
Amerika 08.03.2022, 07:43
Olay, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor Donanma Üssü'nde yaşandı.
Mide bulantısı, baş ağrısı, kızarıklık ve diğer rahatsızlıklar sebebiyle üste bulunan 6 bin kişi hastaneye sevk edildi. Bunlardan 4 bini Hawaii'deki otellere yerleştirildi.
İncelemeler sonucu, Pearl Harbor'ın şebeke suyuna, ABD Donanması'na ait Red Hill yakıt deposundan sızıntı olduğu belirlendi.
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, yakıt deposunun boşaltılarak kapatılması talimatı verdiği açıklandı.
Depolama tesisinden petrolün boşaltılmasının 12 ay sürebileceği belirtildi.
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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