ABD'de iki şerif yardımcısı görev esnasında öldürüldü

Cobb İlçe Polis Departmanının Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İki Cobb şerif yardımcısı, bir arama emrini yerine getirmek üzere çıktıkları görev esnasında hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

İlçe polisi, düzenlediği basın toplantısında da şerif yardımcıları Jonathan Koleski ve Marshall Ervin'ın pusuya düşürülerek öldürüldüklerini, olayla ilgili iki şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Atlanta'nın kuzeybatısında bulunan 760 bin nüfuslu ilçenin Şerif Ofisi de Christopher Cook ve Christopher Golden isimli kişilerle ilgili hırsızlık suçlaması üzerine şerif yardımcılarının görevlendirildiğini, polis memurları şüphelilerin yaşadığı eve ulaştıklarında içerden ateş açıldığını bildirdi.

59 polis memuru görevleri sırasında öldürüldü

Federal Soruşturma Bürosu istatistiklerine göre, ABD'de geçen yıl 1 Ocak ile 30 Eylül tarihleri arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 59 polis memuru görevleri sırasında öldürüldü.

2020 yılında ülke genelinde 60 bin 105 kolluk görevlisi, görevlerini yerine getirirken saldırıya uğradı.