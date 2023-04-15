ABD'de ilk kez günde 5 vakit ezan okunacak

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde yıl boyunca ezanın günde beş defa hoparlörle açıktan okunmasına izin çıktı. Belediye Meclisi'nin oy birliği ile aldığı kararla ABD tarihinde ilk defa büyük bir şehirde ezan günde beş kez halka açık şekilde okunabilecek.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde tarihe geçecek bir karar alındı.

Minneapolis Belediye Meclisi, ABD tarihinde ilk defa büyük bir şehirde ezanın günde beş kez halka açık şekilde okunmasına oy birliğiyle karar verdi.

Ramazan'da yapılan oylama ile özellikle sabah ve yatsı vakitlerinde ezanın açıktan okunmasının önünde engel olarak duran şehrin gürültü yönetmeliğindeki ilgili sınırlayıcı maddeleri değiştirildi.

Oylamayı izleyen şehirdeki Nur Camii'nin imamı Mohammed Dukulfy, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Minneapolis şimdi tüm dinler için bir şehir haline geldi" ifadesini kullandı.

Minnesota Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Jaylani Hussein de 5 vakit ezan izninin 'din özgürlüğü üzerine kurulu bir ulusun dünyaya sözünü yerine getirdiğini' gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Sabah ve yatsı ezanları kapsam dışıydı

Geçen yıl belediye meclisinden ezanın açıktan okunması için izin çıkmış ancak söz konusu gürültü yönetmeliğindeki sınırlamalar nedeniyle sabah ve yatsı ezanları kapsam dışında kalmıştı.

Yaklaşık yarım milyon nüfusa sahip Minneapolis şehrinin belediye meclisindeki 13 kişiden 3'ü Müslüman üyeden oluşuyor.