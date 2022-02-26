ABD'de ilk kez siyahi bir kadın Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterdiği Ketanji Brown Jackson, ülke tarihinde bu göreve aday gösterilen ilk siyahi kadın oldu.

Biden, liberal görüşleriyle bilinen Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın emekli olacağını açıklamasının ardından yeni yargıç adayını belirledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Şu anda Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıcı olarak Jackson, ülkenin en parlak zekalarından biridir." denildi.

Biden'ın Jackson'ın adaylığını resmi olarak duyurmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Jackson kimdir?

Halihazırda Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığı yapan Jackson, 1970'te başkent Washington DC'de dünyaya geldi.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun olan Jackson, uzun süre hukuk alanında çeşitli görevlerde bulundu.

Jackson, yerine aday gösterildiği Breyer'ın da 1999'da bir yıl katipliğini yaptı. 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından "ABD Ceza Komisyonu" Başkan Yardımcılığı'na aday gösterilen Jackson, 2014'e kadar bu görevi yürüttü.

Biden tarafından 30 Mart 2021'de Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Jackson, 17 Haziran 2021'den bu yana bu görevi yürütüyordu.

Kaynak: Euronews