ABD'de ırkçılık temizliği: İki sembol heykel kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde 1860 Amerikan İç Savaşı'nda görev almış iki generalin anıtları kaldırıldı.

Heykellerin sökülmesi sırasında konuşma yapan Belediye Başkanı Nikuyah Walker, "Amerika'nın ekonomik kazançlar için siyah insanları yok etme günahıyla mücadeleye destek hedefine küçük bir adım daha yaklaştığını" söyledi.

Charlottesville şehrinde bulunan anıtlar hakkında kaldırma kararı 2017'de alınmış, beyazların üstünlüğünü savunan ırkçılar bu kararı protesto etmişti. Gösteri karşıtlarını protesto edenlerle birçok çatışma yaşanmıştı. Nazi ve konfederasyon işaretleri taşıyan protestoculardan biri kendilerine tepki gösteren kalabalığın üzerine aracını sürmüş ve Heather Heyer adlık işi ezilerek hayatını kaybederken 19 kişi de yaralanmıştı.

Irkçıların kaldırılmasını istemediği heykeller, köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Amerika’nın güney eyaletlerinin oluşturduğu Konfederasyon ordusuna komutanlık yapan generallere ait.

ABD’de 1920’lerde beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların öne çıkmaya başlamasıyla Konfederasyon’a ait semboller özellikle güney eyaletlerde yaygınlaşmaya başladı.

Generallerin heykeli de bu dönemde, 1924’te, doğdukları Virginia eyaletinin Charlottesville kentine dikildi.

Kendileri de köle sahibi olan generaller, Amerikan İç Savaşı’nda köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan ve Amerika Birleşik Devletleri’nden bağımsızlığını ilan eden güney eyaletlerinin oluşturduğu Amerikan Konfedere Devletleri ordusunun başında bulunuyordu.