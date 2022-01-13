ABD'de İslamofobik gruplar İsrail'den destek alarak casusluk yapmış

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan bir basın açıklamasında, Müslümanların izlenmesi için İsrail'den destek alarak çalışan grupların casusluk yapan kişilere ödemede bulunduğuna ilişkin kanıtlara ulaşıldığı belirtildi.

Geçen ay CAIR'in Ohio ofisi Direktörü Romin İkbal'in, İslamofobik söylemleriyle tanınan Steven Emerson tarafından kurulan "Terörizm Araştırma Projesi (IPT)" isimli örgüt için casusluk yaptığı gerekçesiyle kovulduğuna işaret edilen açıklamada, 2 kişinin daha IPT için casusluk yaptığını itiraf ettiği kaydedildi.

Virginia'da bulanan Tarık Nelson'ın 2008'den 2012'ye kadar IPT adına çalıştığı ve CAIR'deki Müslümanların bilgilerini IPT'ye sızdırdığının belirtildiği açıklamada, Nelson'ın İsrail hükümeti adına IPT'nin nasıl gizli bilgileri topladığını da itiraf ettiği ifade edildi.

Açıklamada, IPT'nin söz konusu iki kişiye yaptığı ödemelerin detayları da sunuldu.

İlk Müslüman Kongre üyesinin kayıtları da sızdırılmış

Öte yandan Washington Post'un özel haberine göre Nelson, Amerikan Kongresine seçilen ilk Müslüman olan ve şu anda Minnesota Başsavcısı olarak görev yapan Keith Ellison'a da casusluk yaptı.

Ellison'ın 2010'daki bir bağış toplantısında İsrail konusundaki konuşmalarını gizlice kaydeden Nelson, bu kayıtları IPT'ye verdi.

IPT ve Filistin karşıtı gruplar, bu kayıtları Ellison'ın 2016'daki Demokrat Ulusal Komite başkanı olmasını engellemek için basına sızdırdı.

CAIR Başkanından Adalet Bakanlığına çağrı

CAIR Başkanı Nihad Awad ise yaptığı açıklamada, Steven Emerson ve IPT'nin bu eylemlerinden sorumlu tutulması için ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Hazine Bakanlığına çağrıda bulunarak, "Neden Emerson'ın İsrail devletinin hizmetindeki bir yabancı kuruluş için casusluk yapmasına izin veriliyor? Amerikalı Müslümanlara ve yasal kuruluşlarına yönelik casusluğa izin verilmemelidir. Umarım Adalet Bakanlığı bu çağrıyı çok ciddiye alır." ifadelerini kullandı.