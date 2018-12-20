ABD'de işsizlik artıyor

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 214 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi artarak 214 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 215 bin olarak belirlenmişti.

Önceki haftaya ilişkin başvuru miktarı revize edilmeyerek 206 binde sabit bırakıldı.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 750 kişilik azalışla 222 bine gerilediğini ortaya koydu.

Öte yandan, süregelen işsizlik başvuruları, 8 Aralık haftasında önceki haftaya göre 27 bin kişi artarak 1 milyon 688 bine yükseldi.

Kaynak: AA

