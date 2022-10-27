ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 bin kişi arttı

Piyasa beklentilerinin altında seyreden işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 220 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşına başvuruların sayısı bir önceki hafta 214 bin olarak kaydedilmişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin 750 artarak 219 bine çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 15 Ekim ile biten haftada 55 bin kişi artarak 1 milyon 438 bin seviyesine yükseldi.