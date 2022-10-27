ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 bin kişi arttı
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 22 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 217 bine yükseldi.
Amerika 27.10.2022, 17:52
Piyasa beklentilerinin altında seyreden işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 220 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.
İşsizlik maaşına başvuruların sayısı bir önceki hafta 214 bin olarak kaydedilmişti.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin 750 artarak 219 bine çıktı.
Süregelen işsizlik başvuruları ise 15 Ekim ile biten haftada 55 bin kişi artarak 1 milyon 438 bin seviyesine yükseldi.
Kaynak: AA
21
açık
Günün Anketi Tümü