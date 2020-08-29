ABD'de istismar çetesine operasyon: Çok sayıda küçük çocuk kurtarıldı

ABD’de aralarında cinsel istismara uğrayanların da bulunduğu onlarca çocuğun, iki hafta süren bir operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Atlanta ve Macon'da yapılan operasyonda toplamda 39 çocuk kurtarıldı. Çocuklardan 15’inin seks amaçlı kaçırıldığı aktarıldı.

Operasyonda ayrıca, 9 suç ortağı tutuklandı. Zanlıların çoğu hakkında birden fazla yakalama emri bulunduğu belirtildi.

Federal kolluk kuvvetlerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre zanlılara yöneltilen suçlamalar arasında seks amaçlı insan kaçakçıklığı, çocuk kaçırma, uyuşturucu ve silah bulundurma da yer aldı.

Yetkililer, yaşları 3 ve 17 arasında değişen çocukların Georgia eyaletinin farklı ilçelerindeki evlerde ve motellerde tutulduğunu ifade etti.

Federal kolluk kuvveti US Marshals’ın Kayıp Çocuk Birimi’nin başkanı Darby Kirby, operasyonla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Kayıp çocukları kurtardığımızda hissettiklerimizi kelimelere dökmek zor. Ama bu operasyonun her birimizi etkilediğini söyleyebilirim. Çocukları korumak ve ihtiyaç duydukları yardımı sağlamak için çalışıyoruz.

Kaynak: Independent Türkçe, Our Community Now, AJC

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2020, 16:42