ABD'de kanlı hafta sonu: 4 ölü, 16 yaralı
ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 4 kişi ölürken ölenlerden birinin 5 aylık bir bebek olduğu bildirildi.
Amerika 26.06.2022, 21:56
ABD basınında yer alan haberlere göre, Chicago'da hafta sonu birden fazla silahlı saldırı meydana geldi.
Saldırılarda aralarında 5 aylık bir bebeğin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiyse yaralandı.
Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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