ABD'de kanlı hafta sonu: 4 ölü, 16 yaralı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Chicago'da hafta sonu birden fazla silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırılarda aralarında 5 aylık bir bebeğin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiyse yaralandı.

Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.