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ABD'de kanlı hafta sonu: 4 ölü, 16 yaralı

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 4 kişi ölürken ölenlerden birinin 5 aylık bir bebek olduğu bildirildi.

Amerika 26.06.2022, 21:56
ABD'de kanlı hafta sonu: 4 ölü, 16 yaralı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Chicago'da hafta sonu birden fazla silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırılarda aralarında 5 aylık bir bebeğin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiyse yaralandı.

Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
#ABD #silahlı saldırı #hafta sonu
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