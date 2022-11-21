ABD'de kar fırtınası sonrası hayat normale dönüyor

New York'un özellikle Buffalo kentinde etkili olan "göl etkili kar fırtınası" adı verilen yoğun kar yağışı hayatı felç etti.

Ulusal Meteoroloji Servisi, Orchard Park ve Athol Springs gibi bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığını belirtti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar sürerken, Buffalo ve çevresindeki yerleşim yerlerinde okulların bir süre daha kapalı olacağı bildirildi.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Buffalo ve 11 ilçede federal acil durum ilan edildiği, eyalet ve yerel yönetimlere yardım için federal destek sağlanacağı kaydedildi.

New York Valisi Kathy Hochul, acil yardım talebini kabul ettiği için Başkan Joe Biden'a teşekkür ederek, "Ekibim ve ben, benzeri görülmemiş bu tarihi kar fırtınası sonrası herkesi güvende tutmak ve hasarları yeniden inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hafta sonu vuran kar fırtınası nedeniyle şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetmişti. Bu fırtınanın, 2014'te Buffalo'nun güneyindeki bazı bölgeleri üç gün boyunca 2,13 metre karla kaplayan fırtınadan bu yana New York eyaletinde görülen en şiddetli kar yağışı olduğu kaydedilmişti.