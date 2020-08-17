ABD'de konut piyasası endeksi ağustosta rekor seviyeye yükseldi

ABD'de konut piyasası endeksi, ağustosta bir önceki aya göre 6 puan artarak 78 değerine çıktı ve Aralık 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.