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ABD'de koronavirüs salgınında son durum

ABD'de dünyanın en çok vaka ve ölüm sayına sahip olma özelliğini sürdürüyor. Virüs salgının başlangıcından beri ülkede ölenlerin sayısı 562 bini aştı.

Amerika 12.04.2021, 18:54
ABD'de koronavirüs salgınında son durum

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 46 bin 642 artarak 31 milyon 198 bin 546'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 284 artarak 562 bin 67'ye çıktı.

California 3 milyon 700 binden fazla vaka ve 60 bin 452 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 826 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 124 binden fazla vakayla Florida izliyor.

72 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 119 milyondan fazla kişiye ilk doz, 72 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 527 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 482 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 353 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 209 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Kaynak: AA
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#ABD #koronavirüs #Can Kaybı
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