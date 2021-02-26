ABD'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2 bin 369 kişi daha öldü

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarından alınan bilgiler şöyle:

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 77 bin 354 artışla 28 milyon 414 bin 136'ya yükseldi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 369 artarak 508 bin 314'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesinde ise ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 29 milyon 55 bin 72, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 520 bin 877 olarak güncellendi.

California'da durum

Johns Hopkins'e göre, California 3 milyon 554 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 632 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 892 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 bağlantılı 51 bin 395 can kaybı ile de California eyaleti önde giderken, onu 47 bin 264 ile New York ve 43 bin 85 ile Teksas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 63 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 390 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 91 milyon 673 bini, aşı yaptıranların ise 68 milyon 274 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 46 milyon 74 binden fazla kişiye ilk doz, 21 milyon 555 bini aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

AA