ABD'de Kovid-19'dan dolayı bin 858 kişi daha hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 44 bin 758 artarak 79 milyon 631 bin 765 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1858 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 968 bin 331'e çıktı.

California, 9 milyon 50 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 679 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 868 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 87 bin 750 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 86 bin 626, Florida'da ise 72 bin 246 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,6'sına en az bir doz, yüzde 69,4'üne iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46'sına hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyona yakın kişiye ikinci doz, 96 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.