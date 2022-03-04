ABD'de Kovid-19'dan dolayı son 24 saatte bin 743 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de, Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1743 artarak 956 bin 262'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 52 bin 509 artarak 79 milyon 196 bin 394 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1743 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 956 bin 262'ye çıktı.

California, 8 milyon 997 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 630 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 844 bini aşkın vakayla Florida izledi

California can kaybında da 86 bin 26 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 85 bin 378, Florida'da ise 70 bin 789 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,3'üne en az bir doz, yüzde 69,1'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 45,5'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 254 milyona yakın kişiye ilk doz, 215 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 94 milyonu aşkın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.