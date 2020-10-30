ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 234 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1068 artarak 234 bin 225'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 94 bin 731 artışla 9 milyon 217 bin 960'a ulaştı.

Salgın dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1068 artarak 234 bin 225'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 984 bini, toplam test sayısı da 141 milyonu geçti.

En çok vaka 942 bin 486 ile Teksas eyaletinde görülürken, bunu 925 bin 55 vakayla California ve 794 bin 624 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York 33 bin 643 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 8 milyon 89 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 496 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020, 18:26