ABD'de Kovid-19 nedeniyle 782 kişi daha öldü

California 3 milyon 753 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 909 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 258 bine yakın vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 154 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 572 ve Texas'ta 50 bin 527 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 149 milyona yakın kişiye ilk doz, 108 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 21 milyon 491 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 3 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 416 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 234 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

AA