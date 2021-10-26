ABD'de Kovid-19 nedeniyle bin 430 kişi daha hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1430 artışla 737 bin 371’e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 101 bin 793 artışla 45 milyon 444 bin 816 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı sayısı 737 bin 371’e ulaştı.

California, 4 milyon 855 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 215 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 678 binden fazla vakayla Florida izledi.

71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, ölenlerin sayısı Texas'ta 70 bini, Florida'da 58 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,5'ine en az bir doz, yüzde 69'una iki doz, yüzde 7,4’üne ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 220,5 milyondan fazla kişiye ilk doz, 190,6 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 13,2 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.