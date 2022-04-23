ABD'de Kovid-19 ölümleri önde gelen ölüm nedenleri arasında ilk üçte
ABD'de 2021’de önde gelen ilk 3 ölüm sebebi sıralanırken üçüncü sırada Kovid-19 ölümleri yer aldı.
Amerika 23.04.2022, 00:05
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan verilerde, 2021’de ülkede önde gelen ilk 3 ölüm sebebi sıralandı. Verilere göre, 2021'de 693 bin ölüm ile kalp hastalıkları ilk sırada yer alırken bunu 605 bin ile kanser ve 415 bin ile de Kovid-19 bağlantılı ölümler izledi.
Kovid-19 ölümlerinin 2020’de de üçüncü sırada geldiği ancak önceki yıla kıyasla 2021’de 60 bin daha fazla ölümün gerçekleştiği bildirildi.
ABD'deki tüm ölümlerin yüzde 13,3'üne Kovid-19 virüsünün neden olduğu kaydedilirken 2020’de bu oranın yüzde 10,4 olduğu bilgisi paylaşıldı.
CDC verilerine göre, genel ABD ölüm oranı 2020'den 2021'e yüzde 0,7 arttı.
Kaynak: AA
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