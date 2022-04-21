ABD'de Kovid-19 salgınında son durum

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 80 milyon 802 bin 183 olarak kayıtlara geçerken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 990 bin 209'a çıktı.

California, 9 milyon 172 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 798 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 89 bin 838 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 929, Florida'da ise 73 bin 759 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 82,2'sine en az bir doz, yüzde 70,1'ine iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 47,2'sine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 257 milyonu yakın kişiye ilk doz, 219 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 99 milyonu aşkın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.