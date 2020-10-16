ABD'de Kovid-19 vakaları giderek yükseliyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki vaka artışları 41 eyalette yükselmeye devam ederken, ülkedeki vaka sayılarında 3'üncü defa zirvenin görülebileceği belirtildi.

New York Times gazetesinin derlediği rapora göre, sonbahar aylarında koronavirüs vakaları ülkede 3'üncü kez zirveye tırmanırken, 17 eyalette son bir haftada, virüs ülkeye ulaştığından bu yana en fazla yeni vaka bildirimi yapıldığı açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, son 2 haftada Kovid-19 vakaları ABD'nin 41 eyaletinde yükselişe devam ederken, kalan 9 eyaletteki vaka sayıları genel olarak sabit seyretti. Ülkenin hiç bir eyaletinde ise vaka sayılarında kalıcı bir düşüş görülmedi.

Bazı eyaletlerde ''hastane kapasiteleri yeterli olmayabilir'' endişesi

Mart ayından bu yana Amerika'da görülen Kovid-19 pozitif vaka sayısı 8 milyona yaklaşırken, uzmanların özellikle söz konusu 17 eyalette gidişat hakkında uyarıda bulunduğu bildirildi.

ABD'nin orta-batı bölümünde bulunan 17 eyalette görülen bu artışın ''benzersiz'' olduğu, yoğun bakım ünitelerinin çok sınırlı olmasının ise duyulan endişeyi artırdığı söylendi.

Johns Hopkins Üniversitesinden Dr. Caitlin Rivers, "Artış sadece yeni vaka sayısına değil, hastaneye yatış sayısına da yansıdı" sözleri ile ülke genelinde virüsün bulaşma hızına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony S. Fauci'nin de ülkenin birçok bölgesinde vakalardaki artışın önümüzdeki aylarda ''korkunç sonuçları olabileceği" konusunda uyarıları Amerikan medyasında yer aldı.

Kaynak: AA