ABD'de Küba için casusluk yapmaktan hüküm giyen eski istihbaratçı tahliye edildi

ABD Federal Cezaevleri Bürosu Sözcüsü Scott Taylor, yaptığı açıklamada, Ana Belen Montes'in Küba için casusluk yapmak suçundan 25 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti.

Taylor, 65 yaşındaki Montes'in Teksas eyaletinin Fort Worth kentindeki federal cezaevinden tahliye edildiğini söyledi.

ABD basınındaki haberlere göre, en az 20 yılını cezaevinde geçiren Montes, erken tahliye edildi ancak bunun gerekçesi açıklanmadı.

Haberlerde 5 yıl daha gözetim altında tutulacağı kaydedilen Montes'in, bu dönemde internet erişimi dahil birçok faaliyetinin takip edileceği bilgisi verildi.

Ana Belen Montes, 1979-1985 yıllarında Adalet Bakanlığına bağlı Bilgi Edinme Özgürlüğü Ofisinde, 1985'ten itibaren de ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İstihbarat Ajansında üst düzey uzman olarak görev yapmıştı.

Montes, ulusal savunma bilgilerini Küba'ya aktardığı iddiasıyla Eylül 2001'de tutuklanmıştı.

Porto Riko asıllı ABD vatandaşı Montes'in Küba için 17 yıl casusluk yaptığı öne sürülmüştü.

Montes'e Ekim 2002'de çıkarıldığı mahkemece 25 yıl hapis cezası verilmişti.