ABD başkanlık seçimleri için kullanılan oy 30 milyona ulaştı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için şu ana kadar 30 milyona yakın oy kullanıldığı belirtildi.

Erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla şu ana kadar 29 milyon 648 bin 27 kişi oy kullandı.

Teksas 4 milyon, California 3 milyon ve Florida 2,5 milyondan fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıkarken, posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 80 milyona yakın oy pusulası talep ettiği bildirildi.

2016'daki seçimlerde posta yoluyla 75 bin erken oy kullanılmıştı

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta veya sandığa elden bırakma yoluyla erken oylamaya izin verilmesinin, sayının yükselmesinde ana etken olduğunu belirtmişti.

McDonald, erken oylama oranlarına bakarak bu seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da ülke seçmeninin yüzde 65'ine tekabül edeceği ve bu oranın 1908'den bu yana en yüksek seviyede katılım olmasının beklendiğine dikkati çekmişti.

2016'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde, posta yoluyla sadece 75 bin erken oy kullanılmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 01:18