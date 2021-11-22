ABD'de lüks mağazalar 3 gündür yağmalanıyor

California’da 19 Kasım’da başlayan yağmalamaların benzer olaylarla 3 gündür devam ettiği öğrenildi.

19 Kasım akşamı San Francisco’nun Union Meydanı’nda bulunan Louis Vuitton ve Fendi, Burberry, Dolce & Gabbana gibi lüks mağazalarda yerel saatle 20:10 civarında başlayan şiddet ve yağma olaylarında maskeli kişilerce mağazaların camlarının kırıldığı ve ürünlerin yağmalandığı bildirildi.

Ardından 20 Kasım’da Walnut Creek’te bulunan Nordstrom mağazası yağmalandı.

Görgü tanıkları, 25 kadar araçla mağazanın önündeki trafiği kapatan kar maskeli ve levyeli 50 ila 80 kişinin mağazaya girerek camları kırdığını, 3 mağaza çalışanına saldırarak binlerce dolarlık ürün çaldığını ve araçlara binerek kaçtığını ifade etti.

21 Kasım akşamı ise San Jose’de bulunan lüks spor ürünleri mağazası Lululemon ve Hayward’da bulunan Southland Alışveriş Merkezi'ndeki mağazaların, kar maskeli bir kalabalık tarafından benzer saldırılara uğradığı açıklandı.

Polis, eyaletteki şiddet ve yağma olaylarının bağlantısının henüz kanıtlanmadığını ve gözaltı olmadığını bildirdi.

Öte yandan geçen hafta Illinois eyaletinin Chicago şehrinde gerçekleşen yağma olayıyla ilişkili 14 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

17 Kasım’da Chicago’da bulunan Louis Vuitton mağazasına giren 14 kişi, değeri 100 bin doların üzerinde ürün çalmıştı.