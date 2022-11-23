ABD'de market yöneticisi çalışanları vurdu: Çok sayıda ölü var

Olay yerinde bulunanların ifadesine göre, müdür dinlenme odasına girerek mağazadaki diğer personele ateş açtı.

Polis, saldırganın öldüğüne düşündüklerini söyledi.

Kurbanların kesin sayısı net değil.

Chesapeake Polis Departmanı memurları, 1521 Sam's Circle'da bulunan mağazada saat 22.00 sularında bir silahlı çatışma olduğunu doğruladı.

Olay yerine 40'tan fazla acil müdahale aracı geldi.

Polis memuru Leo Kosinkski, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve polisin binayı aradığını söyledi.