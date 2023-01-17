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ABD'de Martin Luther King'i anma etkinliğinde silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletinde insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King'i anma etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.

Amerika 17.01.2023, 11:53
ABD'de Martin Luther King'i anma etkinliğinde silahlı saldırı

Florida'nın Fort Pierce ilçesindeki bir parkta yapılan etkinlikte silahlı saldırı düzenlendi.

Polis, 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığı saldırının "anlaşmazlık" üzerine çıktığını ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, etkinlikte en az 1000 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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