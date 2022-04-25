ABD'de Müslümanlara yönelik ayrımcılıkta artış

Ülkenin en büyük Müslüman hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu olan Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Müslüman toplumundan gelen şikayetlerin derlendiği 2021 raporunu açıkladı.

İfade özgürlüğü, nefret suçları, fiziksel saldırı ve okullarda ayrımcılık başlıkları altında hazırlanan raporda CAIR'e 2021'de toplam 6 bin 720 başvuruda bulunulduğu, bunun 2020'ye kıyasla yüzde 9 artış olduğu anlamına geldiği kaydedildi.

Raporda, özellikle başörtüsünün zorla çıkarılması, taciz, vandalizm gibi fiziksel saldırı başlığı altındaki nefret ve önyargı olaylarında yüzde 28'li artış olduğuna dikkat çekildi.

CAIR Ulusal Direktörü Nihad Awad, ülkede sistemik İslamofobinin toplumu tehdit etmeye devam ettiğini belirterek, "Federal hükümet, kendi politikalarında yapısal Müslüman karşıtı bağnazlığı ve Müslüman toplulukların karşı karşıya olduğu medeni haklar sorunlarını ele almalıdır. Ülkemizde herkes özgürce ve güvenle ibadet edebilmeli, çalışabilmeli, seyahat edebilmeli ve okula gidebilmelidir." şeklinde çağrıda bulundu.

ABD’deki 25 eyalette ofisi bulunan CAIR, ülke genelinde Müslüman topluma yönelik ayrımcılık ve İslamofobik olayları takip ederek, gelen şikayetleri belgeleyen ve mağdurlara yardımcı olmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor.