ABD'de Müslümanların yönettiği şehir: Hamtramck

ABD'de Michigan eyaletinin Hamtramck şehri, Müslümanlar için birçok ilkin merkezi konumunda.

2004’te ezanın hoparlörle okunmaya başladığı Hamtramck, geçtiğimiz yıllarda çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ilk şehir oldu.

Şehir, geçtiğimiz sene yapılan seçimle, Belediye Başkanı ve meclis yönetiminin tamamı Müslüman olan ABD’deki ilk ve tek yerleşim birimi unvanını aldı.

Sokakları Müslüman bir ülkeden izler taşıyan şehirde ana caddelerde ramazan süslemeleri dikkati çekiyor.

Şehirdeki onlarca cami, Müslümanların ramazanda buluşma noktası oluyor. Her akşam genci yaşlısı iftarını birlikte açıyor; ardından teravih namazı için Müslümanlar birlikte saf tutuyor.

Kaynak: TRT Haber / Ali Artmaz - Derviş Eray Çağlar