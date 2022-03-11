ABD'de nüfus sayımında hata

ABD Nüfus Sayım Bürosu, 2020'de ülke genelinde yapılan nüfus sayımında çoğu siyahi, Latin ve yerli toplumlarından 18,8 milyon kişinin eksik sayıldığı tahmininde bulundu.

Büronun internet sitesinden yapılan açıklamada, 2020 nüfus sayımı sonrası anket ve demografik analizlere göre, ülke nüfusundan 18,8 milyon kişinin eksik sayıldığının düşünüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu sayımda beyaz ve Asya kökenli nüfusun fazla sayıldığına işaret edilirken siyahi, Latin ve yerli kesimin ise sayımda yeterince temsil edilmediği bildirildi.

Büro direktörü Robert L. Santos, sayımda yaşanan eksikliklerin Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de benzeri görülmemiş zorluklardan kaynaklandığına dikkati çekerek muazzam engellere rağmen elde ettikleri tutarlı sonuçlardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Nisan 2020'de yapılan genel nüfus sayımı, Kovid-19 salgınından dolayı yaklaşık iki ay uzatılmış, daha sonra derlenen verilerde 2010'a kıyasla ABD nüfusunun yüzde 5 artarak 323,2 milyona ulaştığı açıklanmıştı.

ABD'de her 10 yılda bir genel nüfus sayımı yapılıyor.