ABD'de parlak kral balığı bilmecesi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oregon eyaletinde Atlantik kıyısına vuran ve çok nadir olarak görülen 50 kilo ağırlığındaki parlak kral balığı (opah) için bilim insanları inceleme başlattı.

Uzmanlar, 14 Haziran tarihinde Sunset Sahili'nde bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki balığı ilk kez sığ kıyılarda gördüklerini açıkladı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kurumu'nda (NOAA) görevli biyolog Heidi Dewar, ender görülen balık türünün karaya vurmasının çok ender görüldüğünü ancak bu büyüklükte bir opah balığına rastlamanın daha ilginç olduğunu kaydetti. Dewar balığın hangi bölgeden geldiğini anlayabilmek için yediklerinin inceleneceğini kaydetti.

Uzmanlar okyanus sularının ısınması sebebiyle söz konusu balığın Oregon kıyılarına geldini tahmin ediyor.

Seaside Aquarium görevlisi uzman Tiffany Boothe, balığı bulduklarında dış görünümünün çok iyi olduğunu, muhtemelen kıyıya yaklaştıktan kısa bir süre sonra öldüğünü belirtti. Boothe ayrıca balığı incelemek için dondurduklarını da sözlerine ekledi.

2015 yılında NOAA araştırmacıları Science dergisinde yayınlanan bir makalede parlak kral balığının "tamamıyla sıcak kanlı" olan ve gövdesinde sıcak kandamarları olan bilinen tek tür olduğunu açıklamıştı. Ay ışığı balığı olarak da bilinen ve yırtıcı bir tür olan balığın, Pasifik adalarında ve ılıman tropikal sularda yaşadığı biliniyor. Çok ilginç bir dış görünüme sahip olan parlak kral balığının boyu 1.5 metre, ağırlığı da 150 kiloya kadar çıkabiliyor.

Normal şartlarda tropik denizlerde yaşayan ve çok nadir görülen bir tür olan parlak kral balığı en son 2009 yılında Columbia Nehri deltasında görülmüştü.

Kaynak: Euronews