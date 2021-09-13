ABD'de patlama
ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde bir binada meydana gelen patlama sonrası 2 kişiden haber alınamadığı öğrenildi.
Amerika 13.09.2021, 00:13
ABD’nin Georgia eyaletinde bir apartmanda meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı, 2 kişiden haber alınamadığı belirtildi.
Atlanta şehrinin Dunwoody bölgesinde öğle saatlerindeki patlama sonucu 3 katlı binanın ön cephesi tamamen yıkıldı.
DeKalp Bölgesi itfaiye kurtarma ekiplerinden yaklaşık 70 görevli olaya müdahale etti. Bir kişinin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, 2 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
Görgü tanıkları, patlamanın şiddetinin birkaç sokak öteden hissedildiğini kaydederken, yetkililerin, patlamanın doğal gaz hatlarıyla ilgili olabileceği yönünde incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
20
açık
Günün Anketi Tümü