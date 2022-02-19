ABD'de petrol sondaj kulesi bu hafta artış gösterdi

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-18 Şubat döneminde bir önceki haftaya göre 10 artarak 645'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 248 arttı.

Perşembe gününü 92,97 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 93,54 dolar seviyesinde tamamladı. Petrol fiyatlarındaki artış ABD'li üreticilerin petrol üretimi için yatırımlarını artırmaya teşvik ederek petrol kule sayısının artmasına neden oldu.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 90,21 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 91,76 dolar seviyesinde tamamlamıştı.