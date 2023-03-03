ABD'de Rusya'ya teknoloji sattığı ileri sürülen 2 kişi tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı, havacılıkla ilgili teknolojiyi yasa dışı bir şekilde Rusya'ya ihraç ettiği ve ekipman için onarım hizmetleri sağladığı iddiasıyla iki Kansaslı adamı tutukladı.

Cyril Gregory Buyanovsky ve Douglas Robertson, komplo kurmak, kontrollü malları lisanssız ihraç etmek, elektronik ihracat bilgilerini tahrif etmek, dosyalamamak ve ABD yasalarını ihlal ederek mal kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.

Suçlamalar, ABD'nin Ukrayna'yı işgalinin başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Rusya'ya yönelik yaptırımların ve mali cezaların sert bir şekilde artırmasının ardından geldi.

İnsanlara ve firmalara yönelik binlerce yaptırım, Kremlin üzerindeki ihracat kontrolleri, modern bir orduyu donatmak için gereken bilgisayar çipleri ve diğer ürünleri kapsıyor.

Adalet Bakanlığı, Buyanovsky ve Robertson'ın, Rus şirketlerine uçak elektroniği tedarik ettiği ve Rus yapımı uçaklarda kullanılan ekipmanlar için onarım hizmetleri sağladığı iddia edilen KanRus Trading Co.'nun sahibi ve işletmecisi olduğunu söyledi.

İddianame, 2020'den bu yana, gerçek son kullanıcıları ve ihracatlarının varış noktalarını gizleyerek ve yanlış beyan ederek ve üçüncü taraf ülkeler aracılığıyla ekipman göndererek ABD ihracat yasalarından kaçmak için komplo kurduklarını söylüyor.