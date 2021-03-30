ABD'de salgın ne durumda?

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 70 bin 544 artarak 30 milyon 332 bin 761'e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 753 artarak 550 bin 88'e ulaştı.

California 3 milyon 663 binden fazla vaka ve 59 bin 30 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 786 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 47 binden fazla vakayla Florida izliyor.

AA